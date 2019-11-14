Эксперт прокомментировал новую модель складного смартфона компании Motorola

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Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации», журналист Леонтий Букштейн в беседе с Newinform прокомментировал выпуск новой модели складного смартфона компании Motorola.
Эксперт прокомментировал новую модель складного смартфона компании Motorola

По его мнению, Motorola может неплохо сыграть на чувстве ностальгии.

«Те, кто совсем молодой, — для них это будет новый бренд, они его историю не знают, они не вздыхают по утраченному. Тем более $1500 — это, на минуточку, не совсем дёшево, это дороже даже iPhone 11», — сказал эксперт.

Он также отметил непредсказуемость современного рынка. Как пояснил Букштейн, достоинства нового гаджета на фоне его основных конкурентов пока оценивать сложно.

«Но ход, конечно, интересный, может быть, удивят необычным функционалом, но большой перспективы я пока не вижу», — добавил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News прокомментировал выпуск новой модели Motorola.

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