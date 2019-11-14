Эксперт оценил новую модель складного смартфона компании Motorola
- Reuters
Специалист отметил, что компания Motorola не пользуется популярностью в топовом сегменте и давно не выпускала флагманов, а обновлённая модель Razr с гибким экраном станет одной из немногих, выпущенных в 2020 году. По его мнению, надеяться на успех нового гаджета вряд ли стоит.
«Высокая цена в 100 тыс. рублей говорит о том, что пользоваться бешеным спросом он точно не будет, но для любителей необычного вполне подойдёт. Думаю, в России можно прогнозировать продажу двух-трёх тыс. штук», — предположил Муртазин.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Роскачестве определили нового лидера в рейтинге смартфонов.