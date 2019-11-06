Эксперт оценил идею введения новой дисциплины в программу вузов и колледжей

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Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал идею ввести в программу вузов и колледжей новую дисциплину — операционную эффективность.
Эксперт оценил идею введения новой дисциплины в программу вузов и колледжей
  • РИА Новости

По мнению специалиста, предмет, обучающий грамотной организации труда, действительно нужен практически в любой специальности, поскольку в перспективе сможет позволить увеличить производительность труда.

«Это такой же необходимый навык для работы, как когда-то, например, грамотность», — пояснил он в беседе с «Известиями». 

По замыслу авторов идеи, новый предмет должен научить студентов делать больше за то же время, использовать технологии для повышения производительности и не размениваться на бесполезные задачи. Разработкой программы займется рабочая группа при Минэкономразвития.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил тенденцию к сокращению бюджетных мест в вузах. 

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