Эксперт оценил идею введения новой дисциплины в программу вузов и колледжей

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал идею ввести в программу вузов и колледжей новую дисциплину — операционную эффективность.

По мнению специалиста, предмет, обучающий грамотной организации труда, действительно нужен практически в любой специальности, поскольку в перспективе сможет позволить увеличить производительность труда.

«Это такой же необходимый навык для работы, как когда-то, например, грамотность», — пояснил он в беседе с «Известиями».

По замыслу авторов идеи, новый предмет должен научить студентов делать больше за то же время, использовать технологии для повышения производительности и не размениваться на бесполезные задачи. Разработкой программы займется рабочая группа при Минэкономразвития.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил тенденцию к сокращению бюджетных мест в вузах.