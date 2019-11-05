В Московском планетарии появилась копия телескопа Ломоносова

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Копия шестиметрового телескопа, который Михаил Ломоносов использовал для наблюдения за звёздами, пополнила коллекцию Московского планетария, отмечающего 90-летие.
В Московском планетарии появилась копия телескопа Ломоносова
  • © Пресс-служба Московского планетария

Как сообщает Newinform, объект представляет собой телескопическую трубу, способную раздвигаться на шесть метров и достигать 36-кратного увеличения.

«Недавно у нас появился экспонат «Труба Ломоносова». Он пополнил коллекцию действующих макетов старинных телескопов», — рассказала научный директор планетария Фаина Рублёва.

Она также отметила, что оригинал телескопа хранится в Кунсткамере.

В феврале сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском планетарии открылась выставка к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

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