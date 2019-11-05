В Московском планетарии появилась копия телескопа Ломоносова
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Как сообщает Newinform, объект представляет собой телескопическую трубу, способную раздвигаться на шесть метров и достигать 36-кратного увеличения.
«Недавно у нас появился экспонат «Труба Ломоносова». Он пополнил коллекцию действующих макетов старинных телескопов», — рассказала научный директор планетария Фаина Рублёва.
Она также отметила, что оригинал телескопа хранится в Кунсткамере.
В феврале сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском планетарии открылась выставка к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.