Медведев поздравил с юбилеем президента журфака МГУ Ясена Засурского

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, профессора, доктора филологических наук, заслуженного журналиста России Ясена Засурского.
Медведев поздравил с юбилеем президента журфака МГУ Ясена Засурского
  • РИА Новости

«Выпускники вашего факультета — широко образованные и востребованные специалисты. Но важнее всего то, что в каждом из них вы всегда умели разглядеть и ценили: личность. В одном из своих интервью вы сказали: «Самая главная для меня награда — учить студентов. Я просто очень люблю их». Всем, кому посчастливилось у вас учиться, с теплотой и признательностью вспоминают ваше мастерство педагога, достоинство, эрудицию, искреннюю любовь и уважение к студентам», — говорится в тексте телеграммы на сайте кабмина.

Засурский 29 октября отмечает своё 90-летие. Он был деканом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с 1965 по 2007 год, а с 2007-го стал президентом факультета журналистики МГУ.

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