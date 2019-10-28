Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи

Ученик десятого класса из Екатеринбурга Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России после того, как воспроизвёл по памяти более 13 тыс. знаков числа пи (π).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральский федеральный университет (УрФУ), Бабушкин тренировался год, в том числе при поддержке университетских преподавателей.

Фиксация рекорда состоялась в августе этого года в Москве.

«В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему, таким образом, удалось воспроизвести за 6 часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13202 знака», — сообщили в вузе.

В октябре Бабушкин получил диплом и официальное подтверждение того, что он занесён в Книгу рекордов России.

Мировой рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, который в 2015 году воспроизвёл 70 тыс. знаков.

В марте 2017 года сообщалось, что в академии в Хамтрамке, штат Мичиган, местные школьники отпраздновали День числа пи, кидаясь пирогами в учителей.