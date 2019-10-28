Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральский федеральный университет (УрФУ), Бабушкин тренировался год, в том числе при поддержке университетских преподавателей.
Фиксация рекорда состоялась в августе этого года в Москве.
«В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему, таким образом, удалось воспроизвести за 6 часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13202 знака», — сообщили в вузе.
В октябре Бабушкин получил диплом и официальное подтверждение того, что он занесён в Книгу рекордов России.
Мировой рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, который в 2015 году воспроизвёл 70 тыс. знаков.
В марте 2017 года сообщалось, что в академии в Хамтрамке, штат Мичиган, местные школьники отпраздновали День числа пи, кидаясь пирогами в учителей.