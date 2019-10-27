Космический челнок США X-37B приземлился после 780 дней на орбите

Короткая ссылка
Космический челнок ВВС США X-37B приземлился в Соединённых Штатах после того, как провёл 780 дней на околоземной орбите. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден заявил, что «с сегодняшней успешной посадкой X-37B выполнил самый длинный на сегодняшний день полёт и успешно выполнил все задачи миссии».

Он отметил, что «в ходе этой миссии были успешно проведены, в частности, эксперименты Исследовательской лаборатории ВВС США».

В сентябре 2017 года SpaceX опубликовала ролик, на кадрах которого видно, что ракета Falcon 9 успешно выполнила свою миссию: после выведения военного беспилотника X-37B на орбиту через почти девять минут после старта первая ступень ракеты приземлилась.

Запуск происходил на мысе Канаверал во Флориде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить