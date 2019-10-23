В Татарстане представят новую концепцию центра по разведению барсов
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», в данный момент проект находится в разработке, его обещали представить общественности уже в ноябре 2019 года.
В пресс-службе Министерства экологии Республики Татарстан отметили, что создание центра разведения снежного барса на базе Саяно-Шушенского заповедника обсуждали ещё в 2017 году. Позже было подписано соглашение с правительством Алтайского края, согласно которому регионы планировали реализовывать госполитику по сохранению животных, развивать охотничьи хозяйства, принимать меры по эколого-просветительской деятельности.
В 2018 году для создания резервной популяции животных был определён участок в Волжско-Камском заповеднике. Проект включён в национальный приоритетный проект «Экология».
Ранее в Татарстане утвердили паспорт регионального проекта «Сохранение лесов».