В Татарстане представят новую концепцию центра по разведению барсов

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В Татарстане представят обновлённую концепцию центра по разведению барсов.
В Татарстане представят новую концепцию центра по разведению барсов
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», в данный момент проект находится в разработке, его обещали представить общественности уже в ноябре 2019 года.

В пресс-службе Министерства экологии Республики Татарстан отметили, что создание центра разведения снежного барса на базе Саяно-Шушенского заповедника обсуждали ещё в 2017 году. Позже было подписано соглашение с правительством Алтайского края, согласно которому регионы планировали реализовывать госполитику по сохранению животных, развивать охотничьи хозяйства, принимать меры по эколого-просветительской деятельности.

В 2018 году для создания резервной популяции животных был определён участок в Волжско-Камском заповеднике. Проект включён в национальный приоритетный проект «Экология».

Ранее в Татарстане утвердили паспорт регионального проекта «Сохранение лесов».

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