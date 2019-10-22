В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель. Об этом рассказал владелец компании Laros, которая занимается разработкой ракеты, Олег Ларионов.

«Суборбитальную ракету-носитель мы планируем запустить в 2020 году. Эта ракета будет выводиться на высоту 120-130 километров и нужна для отработки так называемой динамической посадки», — сказал он ТАСС.

По его словам, планируется «вывести ракету, развернуть её и посадить», как это делает компания Илона Маска SpaceX.

Ларионов добавил, что 17-метровую ракету можно будет запускать с автомобильного прицепа большой грузоподъёмности.

Для перекачки топлива в условиях невесомости планируется использовать электронасосы.

В феврале глава компании SpaceX Илон Маск заявил о превосходстве двигателя Raptor, который предполагается использовать в проекте BFR, над российским двигателем РД-180.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН прокомментировал заявление Маска.