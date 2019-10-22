В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
«Суборбитальную ракету-носитель мы планируем запустить в 2020 году. Эта ракета будет выводиться на высоту 120-130 километров и нужна для отработки так называемой динамической посадки», — сказал он ТАСС.
По его словам, планируется «вывести ракету, развернуть её и посадить», как это делает компания Илона Маска SpaceX.
Ларионов добавил, что 17-метровую ракету можно будет запускать с автомобильного прицепа большой грузоподъёмности.
Для перекачки топлива в условиях невесомости планируется использовать электронасосы.
В феврале глава компании SpaceX Илон Маск заявил о превосходстве двигателя Raptor, который предполагается использовать в проекте BFR, над российским двигателем РД-180.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН прокомментировал заявление Маска.