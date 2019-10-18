Астронавты Кук и Мейр завершили миссию по выходу в открытый космос
- nasa.gov
Об этом сообщает NASA.
«Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр завершили первый только женский выход в открытый космос, успешно заменив вышедший из строя элемент питания на резервный, который уже активирован и заряжает литийионный аккумулятор», — говорится в сообщении организации в Twitter.
Выход астронавтов в открытый космос длился около семи часов.
Ранее сообщалось, что состоялся первый в истории только женский выход в открытый космос.