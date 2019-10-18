Астронавты Кук и Мейр завершили миссию по выходу в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр завершили первую в истории миссию по выходу в открытый космос исключительно женского экипажа и вернулись в шлюзовой отсек Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает NASA.

«Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр завершили первый только женский выход в открытый космос, успешно заменив вышедший из строя элемент питания на резервный, который уже активирован и заряжает литийионный аккумулятор», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Выход астронавтов в открытый космос длился около семи часов.

Ранее сообщалось, что состоялся первый в истории только женский выход в открытый космос.