Космонавт Рязанский оценил состояние современной космонавтики
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- РИА Новости
«C 2005 года в космос летают только российские пилотируемые корабли и немножко китайцы. Мы не можем сказать, что проигрываем», — заявил он.
По его словам, отечественная космическая техника доказала свою надёжность, на основе этой базы в будущем может появиться новое поколение кораблей, луноходов.
Что касается Марса, то Рязанский назвал полёты туда следующей ступенью развития.
«Мы должны возвращаться на Луну, лететь к Марсу. Во-первых, это следующий шаг, когда мы не только летаем по орбите нашей планеты, но и выходим дальше», — сказал он.
Во-вторых, считает космонавт, это хорошая технологическая отдача, поскольку такие проекты приносят очень много технологий, востребованных на Земле.
Ранее Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН рассказал о перспективах российской космонавтики.