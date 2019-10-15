Космонавт Рязанский оценил состояние современной космонавтики

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Российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский в беседе с kp.ru оценил состояние современной космонавтики.
Космонавт Рязанский оценил состояние современной космонавтики
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«C 2005 года в космос летают только российские пилотируемые корабли и немножко китайцы. Мы не можем сказать, что проигрываем», — заявил он.

По его словам, отечественная космическая техника доказала свою надёжность, на основе этой базы в будущем может появиться новое поколение кораблей, луноходов.

Что касается Марса, то Рязанский назвал полёты туда следующей ступенью развития.

«Мы должны возвращаться на Луну, лететь к Марсу. Во-первых, это следующий шаг, когда мы не только летаем по орбите нашей планеты, но и выходим дальше», — сказал он.

Во-вторых, считает космонавт, это хорошая технологическая отдача, поскольку такие проекты приносят очень много технологий, востребованных на Земле.

Ранее Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН рассказал о перспективах российской космонавтики.

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