Герой России Елена Серова рассказала, почему решила стать космонавтом

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Герой России, депутат Госдумы Елена Серова в беседе с Nation News рассказала, почему решила стать космонавтом.
Герой России Елена Серова рассказала, почему решила стать космонавтом
  • © пресс-слуужба Роскосмоса

«Я всегда интересовалась космосом и всем, что с ним связано, поэтому и оказалась в этой сфере. А что касается более лёгкой профессии, то где вы видели, чтобы наши женщины стремились к чему-то простому и лёгкому? На женщинах во все времена лежала большая нагрузка», — заявила она.

По её словам, требования к женщинам-космонавтам точно такие же, как и к коллегам-мужчинам.

Как отметила Серова, это касается и медицины, и профотбора, и знаний, и всего остального. Она добавила, что женского отряда космонавтов нет, есть общий.

Серова также рассказала, что женщины-космонавты проходят все тренировки наравне с мужчинами, в том числе парашютные, по выживанию в лесу, по зимнему выживанию.

«Так что во время полёта на МКС мне никаких поблажек никто не делал. Это, в принципе, непрофессионально и недопустимо», — заключила она.

Ранее супруга космонавта Николая Бударина, ведущий инженер РКК «Энергия» Марина Бударина в беседе с Inforeactor рассказала, как пилоты-испытатели отмечают День космонавтики.

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