В Федерации космонавтики России назвали Леонова выдающейся личностью

Первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Алексея Леонова.

«Алексей Архипович — человек очень интересный сам по себе, разносторонне одарённый, уже не говоря о том, что он первый человек в мире, который вышел в открытый космос», — заявил Мухин.

По его словам, Леонов был очень принципиальным и всегда отстаивал свою точку зрения, говорил правду. Мухин также назвал космонавта выдающейся личностью.

Со своей стороны, губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью Леонова. Об этом сообщает «Янтарный край».

«Жизнь космонавта тесно связана с Калининградом, куда он переехал ещё в детстве, в 1947 году. Мы всегда будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике», — отметил Алиханов.

В июле 2015 года Леонов получил звание почётного гражданина Калининградской области.

Ранее в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.