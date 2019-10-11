Дважды Герой Советского Союза Савиных назвал Леонова прямым и бесстрашным человеком

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Дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных в беседе с газетой «Известия» назвал советского космонавта Алексея Леонова прямым и бесстрашным человеком.
Дважды Герой Советского Союза Савиных назвал Леонова прямым и бесстрашным человеком
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Десять лет я тренировался на тренажёре под его руководством. Он был очень прямым человеком, поэтому им часто было недовольно начальство. Он был бесстрашным человеком», — заявил космонавт.

Со своей стороны, лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с сайтом «Москва 24» отметил верность Леонова традициям и его влюблённость в космос.

«Большое счастье, что я его знал. Мы очень близко общались, и я горжусь этим», — сказал он.

Как отметил Лончаков, Леонов всегда был энергичным, помогал молодым советом и делом.

«Это великий человек, мы никогда его не забудем. Светлая память замечательному, великому Алексею Архиповичу», — добавил он.

Ранее в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.

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