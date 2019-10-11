Актёр Евгений Миронов прокомментировал сообщение о смерти Алексея Леонова

Актёр Евгений Миронов, сыгравший Алексея Леонова в фильме «Время первых», прокомментировал сообщение о смерти советского космонавта.

«Мне посчастливилось, я был не только знаком с Алексеем Архиповичем (мы познакомились перед съёмками фильма), но и дружил с ним. И он для меня — одно из самых больших открытий в жизни», — заявил артист в беседе с Nation News.

По его словам, Леонов был абсолютно внутренне свободным человеком и в космосе, и на Земле.

Миронов также отметил, что космонавт помогал семьям своих ушедших товарищей, помогал увековечивать память Юрия Гагарина и в целом был очень неравнодушным человеком.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Парламентской газетой» назвала Леонова замечательным человеком.

«Для меня было очень трогательно, что он видел мои фильмы, что он помнит меня как актрису. И я всегда думала: надо же, такой великий человек — и так ко мне тепло относится», — сказала она.

Как отметила Драпеко, Леонов вошёл в историю космонавтики, но для неё он останется прежде всего тёплым человеком.

Ранее сообщалось, что в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.