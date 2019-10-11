Космонавт Юрчихин назвал Леонова разносторонне талантливым человеком
- РИА Новости
«Это человек, который любил жизнь, но был готов рискнуть ей ради великой цели. Он из тех счастливчиков, который первым сделал шаг в неизведанное, вернулся и рассказывал об этом», — сказал он.
Также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Ушёл Алексей Леонов. Первый в открытом космосе. Мои соболезнования Светлане Павловне, родным и близким Алексея Архиповича», — говорится в сообщении на странице Собянина в соцсети Instagram.
Ранее в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.