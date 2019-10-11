Космонавт Юрчихин назвал Леонова разносторонне талантливым человеком

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Российский космонавт Фёдор Юрчихин в беседе с газетой «Известия» назвал своего скончавшегося коллегу Алексея Леонова разносторонне талантливым человеком.
Космонавт Юрчихин назвал Леонова разносторонне талантливым человеком
  • РИА Новости

«Это человек, который любил жизнь, но был готов рискнуть ей ради великой цели. Он из тех счастливчиков, который первым сделал шаг в неизведанное, вернулся и рассказывал об этом», — сказал он.

Также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Ушёл Алексей Леонов. Первый в открытом космосе. Мои соболезнования Светлане Павловне, родным и близким Алексея Архиповича», — говорится в сообщении на странице Собянина в соцсети Instagram.

Ранее в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.

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