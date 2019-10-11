Космонавт Юрчихин назвал Леонова разносторонне талантливым человеком

Российский космонавт Фёдор Юрчихин в беседе с газетой «Известия» назвал своего скончавшегося коллегу Алексея Леонова разносторонне талантливым человеком.

«Это человек, который любил жизнь, но был готов рискнуть ей ради великой цели. Он из тех счастливчиков, который первым сделал шаг в неизведанное, вернулся и рассказывал об этом», — сказал он.

Также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Ушёл Алексей Леонов. Первый в открытом космосе. Мои соболезнования Светлане Павловне, родным и близким Алексея Архиповича», — говорится в сообщении на странице Собянина в соцсети Instagram.

Ранее в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.