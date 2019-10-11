Космонавт Бородай поделился воспоминаниями о Леонове
- © Сергей Гунеев
- РИА Новости
«Мы были лётчиками-испытателями, служили в Актюбинске в государственном лётно-испытательном центре. И как-то пять-шесть человек отправили на общекосмическую подготовку в Звёздный Городок», — заявил он.
По его словам, в профилактории к ним в комнату пришёл Леонов и сказал, что принёс книгу про американский шаттл, переведённую на русский язык.
«Нас взяли на «Буран», но что такое «Буран», мы тогда понятия не имели», — отметил Бородай.
Как добавил космонавт, они изучили «Буран» по книге, которую им так удачно принёс Леонов.
Ранее первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Леонова.