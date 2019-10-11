Космонавт Бородай поделился воспоминаниями о Леонове

Космонавт-испытатель на пенсии Алексей Бородай в беседе с сайтом «Москва 24» поделился воспоминаниями об Алексее Леонове.

«Мы были лётчиками-испытателями, служили в Актюбинске в государственном лётно-испытательном центре. И как-то пять-шесть человек отправили на общекосмическую подготовку в Звёздный Городок», — заявил он.

По его словам, в профилактории к ним в комнату пришёл Леонов и сказал, что принёс книгу про американский шаттл, переведённую на русский язык.

«Нас взяли на «Буран», но что такое «Буран», мы тогда понятия не имели», — отметил Бородай.

Как добавил космонавт, они изучили «Буран» по книге, которую им так удачно принёс Леонов.

Ранее первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Леонова.