Космонавт Бородай поделился воспоминаниями о Леонове

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Космонавт-испытатель на пенсии Алексей Бородай в беседе с сайтом «Москва 24» поделился воспоминаниями об Алексее Леонове.
Космонавт Бородай поделился воспоминаниями о Леонове
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Мы были лётчиками-испытателями, служили в Актюбинске в государственном лётно-испытательном центре. И как-то пять-шесть человек отправили на общекосмическую подготовку в Звёздный Городок», — заявил он.

По его словам, в профилактории к ним в комнату пришёл Леонов и сказал, что принёс книгу про американский шаттл, переведённую на русский язык.

«Нас взяли на «Буран», но что такое «Буран», мы тогда понятия не имели», — отметил Бородай.

Как добавил космонавт, они изучили «Буран» по книге, которую им так удачно принёс Леонов.

Ранее первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Леонова.

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