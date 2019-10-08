Учёный рассказал о важности открытий нобелевских лауреатов по физике

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе объяснил в беседе с RT важность научных достижений Джеймса Пиблза, Мишеля Майора и Дидье Келоза, которые стали лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год.

«Джеймс Пиблз — это человек, который стоит у истоков современной космологии, в частности, ему принадлежит существенная роль в открытии космического микроволнового фона, который в России называют реликтовым излучением (затухающий отголосок Большого взрыва. — RT)... Награда нашла героя спустя много лет, но, по формулировке Нобелевского комитета, он получает премию не только за реликтовое излучение, но и за всю совокупность своих работ в области космологии», — заявил Вибе.

Достижения двух других лауреатов, по словам астрофизика, во многом определяют развитие современной астрономии.

«Что касается Майора и Келоза, это люди, которые положили начало новому направлению астрономических исследований: в 1995 году они доказали, что у других звёзд, похожих на Солнце, тоже могут быть планеты. До этого существование планет у звёзд солнечного типа было не совсем очевидно, но Майор и Пело доказали, что это так. Теперь это одно из мощнейших направлений развития современной астрономии, мы знаем больше 4000 этих планет», — добавил учёный.

Вибе пояснил, что данные награждения — это скорее «признание заслуг в давно совершённых открытиях».

«В обоих случаях награда была вручена спустя значительное время после того, как было совершено открытие... То, что могло сделать это открытие, оно уже сделало. Сейчас это признание их заслуг в давно совершённом открытии», — заключил учёный.

Ранее Нобелевский комитет вручил премию Джеймсу Пиблзу «за теоретические открытия в области физической космологии», а Мишелю Майору и Дидье Келозу — «за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».