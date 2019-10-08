Герой Советского Союза Александров рассказал о традициях космонавтов

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Дважды Герой Советского Союза Александр Александров в беседе с Nation News рассказал о традициях космонавтов.
Герой Советского Союза Александров рассказал о традициях космонавтов
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«Традиции у нас нерушимые. Так уж сложилось. Конечно, накануне старта нужно посмотреть фильм «Белое солнце пустыни», — заявил он.

По его словам, космонавты всегда берут в полёт какие-то вещи из дома, фотографии.

После полёта, сообщил он, принято сажать деревья около гостиницы космонавтов на Байконуре.

«Сейчас у молодых космонавтов совершенно другие традиции, и далеко не все я одобряю. Например, я считаю абсолютно ненужным привозить семьи и друзей на космодром перед самым стартом. Мне кажется, это лишнее», — отметил Александров.

Ранее Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН рассказал о перспективах российской космонавтики.

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