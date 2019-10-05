В аргентинском планетарии установили бюст Гагарина
Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие, организатором которого выступило Россотрудничество, было приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года.
По словам главы Дома России в Буэнос-Айресе Ольги Муратовой, установить бюст попросил Университет Ла-Пунты, на территории которого располагается планетарий.
Ранее в Русском культурном саду в городе Кливленд (штат Огайо) установили памятник Гагарину.