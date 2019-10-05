В аргентинском планетарии установили бюст Гагарина

В планетарии аргентинского города Ла-Пунта открыли бюст первого космонавта Юрия Гагарина и фотовыставку, посвящённую его жизни.

Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие, организатором которого выступило Россотрудничество, было приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года.

По словам главы Дома России в Буэнос-Айресе Ольги Муратовой, установить бюст попросил Университет Ла-Пунты, на территории которого располагается планетарий.

Ранее в Русском культурном саду в городе Кливленд (штат Огайо) установили памятник Гагарину.