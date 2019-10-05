Китай вывел на орбиту спутник «Гаофэнь-10»

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Китай успешно запустил в космос спутник «Гаофэнь-10». Космический аппарат уже вышел на нужную орбиту.

Об этом сообщает China Daily.

Спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высокой степенью разрешения будет использоваться для наблюдения за земной поверхностью. Космический аппарат способен делать фотоснимки с разрешением менее 1 м.

Отмечается, что его будут применять при проектировании дорожных сетей, градостроительстве, для оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.

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