Китай вывел на орбиту спутник «Гаофэнь-10»

Китай успешно запустил в космос спутник «Гаофэнь-10». Космический аппарат уже вышел на нужную орбиту.

Об этом сообщает China Daily.

Спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высокой степенью разрешения будет использоваться для наблюдения за земной поверхностью. Космический аппарат способен делать фотоснимки с разрешением менее 1 м.

Отмечается, что его будут применять при проектировании дорожных сетей, градостроительстве, для оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.