В Госдуме рассказали о перспективах российской космонавтики
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«Если мы говорим о пилотируемой космонавтике, то её перспективы реальны и осязаемы. Думаю, человечеству необходимо прежде всего вернуться на Луну. Это нужно сделать обязательно», — заявил он.
По его словам, Луна послужит точкой отправки, чтобы двигаться дальше и осваивать космос.
Что касается далёкой перспективы, то Сураев считает, что это Марс.
«Но это пока туманно… Думаю, всё же человечество должно сейчас сконцентрироваться в первую очередь на полёте на Луну», — добавил он.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные места, связанные с освоением космоса.