В Госдуме рассказали о перспективах российской космонавтики

Короткая ссылка
Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН рассказал о перспективах российской космонавтики.
В Госдуме рассказали о перспективах российской космонавтики
  • © duma.gov.ru

«Если мы говорим о пилотируемой космонавтике, то её перспективы реальны и осязаемы. Думаю, человечеству необходимо прежде всего вернуться на Луну. Это нужно сделать обязательно», — заявил он.

По его словам, Луна послужит точкой отправки, чтобы двигаться дальше и осваивать космос.

Что касается далёкой перспективы, то Сураев считает, что это Марс.

«Но это пока туманно… Думаю, всё же человечество должно сейчас сконцентрироваться в первую очередь на полёте на Луну», — добавил он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные места, связанные с освоением космоса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить