В Госдуме рассказали о перспективах российской космонавтики

Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН рассказал о перспективах российской космонавтики.

«Если мы говорим о пилотируемой космонавтике, то её перспективы реальны и осязаемы. Думаю, человечеству необходимо прежде всего вернуться на Луну. Это нужно сделать обязательно», — заявил он.

По его словам, Луна послужит точкой отправки, чтобы двигаться дальше и осваивать космос.

Что касается далёкой перспективы, то Сураев считает, что это Марс.

«Но это пока туманно… Думаю, всё же человечество должно сейчас сконцентрироваться в первую очередь на полёте на Луну», — добавил он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные места, связанные с освоением космоса.