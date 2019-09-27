Учёные из Подмосковья получили гранты за свои исследования

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Восемь учёных из Московской области удостоены грантов за свои исследования. Всего в конкурсе на право получения в 2019—2020 годах грантов президента России приняли участие почти 2,5 тыс. кандидатов и 224 доктора наук, сообщает телеканал «360».
Учёные из Подмосковья получили гранты за свои исследования
  • Pixabay

Кандидаты наук получили денежные вознаграждения в размере 600 тыс. рублей, а единственный доктор наук, удостоенный награды в 2019 году за разработки в области химии, — миллион рублей.

Старший научный сотрудник Московского государственного областного университета, кандидат химических наук Александр Казак получил грант за исследование, направленное на улучшение технических характеристик солнечных батарей и сенсорных устройств, в том числе смартфонов.

По его словам, все средства он потратит «на поездки на конференции, расходы на научные исследования и материалы для них, а также на зарплату участников».

В мае Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки.

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