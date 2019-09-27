Учёные из Подмосковья получили гранты за свои исследования
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Кандидаты наук получили денежные вознаграждения в размере 600 тыс. рублей, а единственный доктор наук, удостоенный награды в 2019 году за разработки в области химии, — миллион рублей.
Старший научный сотрудник Московского государственного областного университета, кандидат химических наук Александр Казак получил грант за исследование, направленное на улучшение технических характеристик солнечных батарей и сенсорных устройств, в том числе смартфонов.
По его словам, все средства он потратит «на поездки на конференции, расходы на научные исследования и материалы для них, а также на зарплату участников».
В мае Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки.