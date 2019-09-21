Учёные из Новой Зеландии назвали новый вид блох в честь Фродо Бэггинса

Учёные из Новой Зеландии обнаружили новый вид насекомого и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса — героя романа Джона Толкина «Властелин колец», пишет The Guardian. По данным газеты, такое решение связано с маленьким размером насекомого.

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Как отмечается, учёные обнаружили травяную блоху, уступающую размерами другим блохам, на Южном острове Новой Зеландии, где проходила часть съёмок экранизации романа Толкина. Psylla frodobagginsi была изучена исследователями Франческо Мартони и Карен Армстронг. Длина самцов этого вида блох составляет всего 1,24 мм, а самок —1,56 мм. В ноябре 2018 года новый вид жука-пилоуса назвали Augyles letovi в честь лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова. По словам учёного Алексея Сажнева, Augyles letovi можно перевести как «пилоус Летова».