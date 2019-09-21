Учёные из Новой Зеландии назвали новый вид блох в честь Фродо Бэггинса
- © wikipedia
Как отмечается, учёные обнаружили травяную блоху, уступающую размерами другим блохам, на Южном острове Новой Зеландии, где проходила часть съёмок экранизации романа Толкина.
Psylla frodobagginsi была изучена исследователями Франческо Мартони и Карен Армстронг.
Длина самцов этого вида блох составляет всего 1,24 мм, а самок —1,56 мм.
В ноябре 2018 года новый вид жука-пилоуса назвали Augyles letovi в честь лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова.
По словам учёного Алексея Сажнева, Augyles letovi можно перевести как «пилоус Летова».