Эксперт оценил значение Шнобелевской премии

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Журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Inforeactor оценил значение Шнобелевской премии.
Эксперт оценил значение Шнобелевской премии
  • Гарвардский университет / © pixabay.com

«Напомню, что одним из лауреатов Шнобелевской премии стал советский физик Андрей Гейм. Эту награду он получил за исследования лягушек магнитным полем», — заявил эксперт.

По его словам, впоследствии Гейм стал лауреатом Нобелевской премии.

Как считает Вассерман, серьёзная наука — это исследования, судьбу которых предсказать почти невозможно.

Ранее в США прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии. Это пародия на престижную Нобелевскую премию, в рамках которой отмечают десять лауреатов «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Организаторы выделяют необычные и остроумные исследования, повышающие интерес общества к науке.

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