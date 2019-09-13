Эксперт оценил значение Шнобелевской премии

Журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Inforeactor оценил значение Шнобелевской премии.

«Напомню, что одним из лауреатов Шнобелевской премии стал советский физик Андрей Гейм. Эту награду он получил за исследования лягушек магнитным полем», — заявил эксперт.

По его словам, впоследствии Гейм стал лауреатом Нобелевской премии.

Как считает Вассерман, серьёзная наука — это исследования, судьбу которых предсказать почти невозможно.

Ранее в США прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии. Это пародия на престижную Нобелевскую премию, в рамках которой отмечают десять лауреатов «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Организаторы выделяют необычные и остроумные исследования, повышающие интерес общества к науке.