Запуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.

«Старт с космодрома Танегашима был запланирован на 6:33:29 по японскому стандартному времени (00:33 мск. — RT), а космический аппарат должен был отделиться на низкой околоземной орбите примерно через 15 минут», — приводит сообщение NASA РИА Новости.

О новой дате запуска пока не сообщается.

При этом компания-разработчик ракеты-носителя «Мицубиси» уточнила, что возгорание возникло около отверстия в палубе мобильной пусковой установки.

«Сегодняшний запуск отложен из-за того, что возникло воспламенение около отверстия в палубе мобильной пусковой установки», — цитирует пресс-службу компании Интерфакс.

В ноябре капсула с японского беспилотного грузового корабля «Конотори-7» доставила на Землю результаты экспериментов, полученных на МКС.