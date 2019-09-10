Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити

Скончался главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук астрофизик Леонид Ксанфомалити. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

По её данным, учёный умер 7 сентября в возрасте 87 лет.

«7 сентября 2019 года ушёл из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания», — говорится в сообщении.

Леонид Ксанфомалити провёл множество экспериментов в рамках исследования Венеры, Марса, его спутника Фобоса, кометы Галлея. Также он занимался исследованием Меркурия.

Отмечается, что в январе 2012 года Ксанфомалити в своей статье для научного журнала «Астрономический вестник» заявил, что нашёл на снимках с советского посадочного модуля станции «Венера-13» несколько насекомоподобных объектов, которые он счёл живыми.

Другие астрономы скептически отнеслись к этим предположениям. Американские специалисты, в свою очередь, заявили, что эти объекты являются артефактами изображения.

Ранее умер лауреат Нобелевской премии по химии американский биохимик Кэри Муллис.