Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити

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Скончался главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук астрофизик Леонид Ксанфомалити. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.
Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити
  • © Институт Космических Исследований РАН

По её данным, учёный умер 7 сентября в возрасте 87 лет. 

«7 сентября 2019 года ушёл из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания», — говорится в сообщении. 

Леонид Ксанфомалити провёл множество экспериментов в рамках исследования Венеры, Марса, его спутника Фобоса, кометы Галлея. Также он занимался исследованием Меркурия.

Отмечается, что в январе 2012 года Ксанфомалити в своей статье для научного журнала «Астрономический вестник» заявил, что нашёл на снимках с советского посадочного модуля станции «Венера-13» несколько насекомоподобных объектов, которые он счёл живыми.

Другие астрономы скептически отнеслись к этим предположениям. Американские специалисты, в свою очередь, заявили, что эти объекты являются артефактами изображения. 

Ранее умер лауреат Нобелевской премии по химии американский биохимик Кэри Муллис.

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