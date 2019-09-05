В ЕКА назвали причину аварии при запуске ракеты Vega

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В Европейском космическом агентстве (ЕКА) заявили, что авария европейской ракеты-носителя лёгкого класса Vega в июле 2019 года произошла из-за разрушения двигателя второй ступени.
В ЕКА назвали причину аварии при запуске ракеты Vega
  • © S.Corvaja/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства. 

Комиссия, назначенная для расследования аварии, пришла к выводу, что поломка двигателя второй ступени произошла на 130-й секунде полёта ракеты, что привело к разрушению ракеты на две части. 

Уточняется, что комиссия порекомендовала в связи с произошедшим выполнить ряд действий. Запуски ракет Vega планируется возобновить в I квартале 2020 года после выполнения рекомендаций.

11 июля с космодрома Куру был осуществлён запуск ракеты Vega с военным спутником Falcon Eye 1 ОАЭ, он завершился неудачей.

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