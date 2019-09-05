В ЕКА назвали причину аварии при запуске ракеты Vega
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Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Комиссия, назначенная для расследования аварии, пришла к выводу, что поломка двигателя второй ступени произошла на 130-й секунде полёта ракеты, что привело к разрушению ракеты на две части.
Уточняется, что комиссия порекомендовала в связи с произошедшим выполнить ряд действий. Запуски ракет Vega планируется возобновить в I квартале 2020 года после выполнения рекомендаций.
11 июля с космодрома Куру был осуществлён запуск ракеты Vega с военным спутником Falcon Eye 1 ОАЭ, он завершился неудачей.