Эксперт прокомментировал ЧП на МКС
- © Роскосмос
«Если кислород повысился в пределах нескольких процентов, то это нестрашно. Если вспомнить историю космических полётов, то астронавты на кораблях «Аполлон» вообще дышали чистым кислородом, правда, под небольшим давлением, и это не приносило большого вреда здоровью», — заявил он.
Как отметил эксперт, за содержанием кислорода нужно внимательно следить.
Ранее в «Роскосмосе» прокомментировали ЧП на МКС.
Глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture, участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый в беседе с Nation News рассказал о его задачах на МКС.