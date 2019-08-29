Эксперт прокомментировал ЧП на МКС

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, профессор кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ имени Баумана, начальник Центра наземных испытаний и экспериментальных исследований ОАО «Молния» Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал срабатывание аварийной сигнализации на Международной космической станции (МКС) из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.

«Если кислород повысился в пределах нескольких процентов, то это нестрашно. Если вспомнить историю космических полётов, то астронавты на кораблях «Аполлон» вообще дышали чистым кислородом, правда, под небольшим давлением, и это не приносило большого вреда здоровью», — заявил он.

Как отметил эксперт, за содержанием кислорода нужно внимательно следить.

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