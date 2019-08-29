Эксперт прокомментировал ЧП на МКС

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Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, профессор кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ имени Баумана, начальник Центра наземных испытаний и экспериментальных исследований ОАО «Молния» Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал срабатывание аварийной сигнализации на Международной космической станции (МКС) из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
Эксперт прокомментировал ЧП на МКС
  • © Роскосмос

«Если кислород повысился в пределах нескольких процентов, то это нестрашно. Если вспомнить историю космических полётов, то астронавты на кораблях «Аполлон» вообще дышали чистым кислородом, правда, под небольшим давлением, и это не приносило большого вреда здоровью», — заявил он.

Как отметил эксперт, за содержанием кислорода нужно внимательно следить.

Ранее в «Роскосмосе» прокомментировали ЧП на МКС.

Глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture, участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый в беседе с Nation News рассказал о его задачах на МКС.

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