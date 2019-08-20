Индия вывела станцию «Чандраян-2» на орбиту Луны

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила в Twitter об успешном выводе автоматической лунной станции «Чандраян-2» на орбиту Луны.

«Манёвр по выводу станции «Чандраян-2» на орбиту Луны был успешно проведён сегодня, 20 августа 2019 года. Продолжительность манёвра составила 1 738 секунд», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что посадочный модуль «Викрам» должен приземлиться на поверхность Луны 7 сентября.

22 июля ISRO запустила к Луне автоматическую экспедицию «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Проект «Чандраян-2» предусматривает в том числе доставку на Луну аппарата, который предназначен для изучения состава поверхности спутника Земли.