Учёные обнаружили способ определять чистоту воды с помощью безопасных наночастиц

Российские учёные из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и МГУ им. М.В. Ломоносова разработали способ анализа состава воды с помощью чувствительных к загрязнителям и экологически безопасных маркеров — светящихся наночастиц.

Предложенный метод — поляризационный флуоресцентный анализ (ПФА) — подходит для определения концентрации токсичных химических элементов и соединений тяжёлых металлов в источниках воды. Об этом сообщает пресс-служба МИСиС.

После добавления наночастиц в пробу воды вокруг них происходит координация положительно заряженных ионов металла. Загрязнители изменяют значение поляризации флуоресценции (свечения вещества). Величина изменения этого параметра измеряется прибором флуориметром и характеризует концентрацию загрязняющего вещества, пояснили разработчики.

«Такой подход обещает сократить время исследования и повысить эффективность измерений. Для теста на основе поляризации флуоресценции были использованы… экологически безопасные наночастицы размером до 10 нанометров, которые обладают контролируемыми флуоресцентными свойствами», — сообщила соавтор исследования, сотрудник НИТУ «МИСиС» Анастасия Якушева.

Учёные утверждают, что их метод можно использовать для решения проблем промышленного загрязнения окружающей среды. По словам Якушевой, методика на основе ПФА позволяет измерять одновременно более 100 проб. К каждой из 100 проб по 1 мл воды добавляется небольшое количество наночастиц. В результате единовременное измерение в портативном флуориметре занимает всего 7 секунд. В случае если доставка образцов в лабораторию затруднительна, аналогичная процедура может применяться в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что австралийские исследователи изобрели систему очистки воды от микропластика с помощью угольных нанотрубок.