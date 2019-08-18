Учёные показали возможную модель Земли при изучении её с других планет

Учёные создали модель того, как могла бы выглядеть Земля при изучении её с других планет. Об этом информирует журнал Science.

Как сообщает издание, учёные для того, чтобы создать это изображение использовали около 10 тыс. снимков Земли, которые были получены NASA со спутника Deep Space Climate Observatory.

Отмечается, что эти снимки были сделаны на десяти определённых длинах волн в период с 2016 по 2017 года.

Как уточняется, возможно, это исследование поможет астрономам оценить, есть ли на экзопланете океаны, облака и ледяные шапки.

Ранее NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.