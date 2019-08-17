«Роскосмос» разработал способ маскировки космических аппаратов

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Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.

«Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата», — цитирует РИА Новости сообщение Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Снижение видимости объекта происходит за счёт покрытия специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая рассеивает свет.

Маскировать предлагается космические аппараты, расположенные на орбитах с высотой более 10-20 тысяч километров.

10 августа космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» номер 5 и 6, запущенные на орбиту в декабре 2018 года, были приняты в эксплуатацию после завершения лётных испытаний. 

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