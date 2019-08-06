Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту

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Спутник Минобороны России, запущенный с космодрома «Байконур», успешно выведен на орбиту.
Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту
  • © Роскосмос/Антон Шкаплеров

«Стартовавшая сегодня, 6 августа, в 00:56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что старт «Протона» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

После вывода на орбиту аппарат принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур

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