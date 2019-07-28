Антенну в Крыму может будут использовать для космического проекта «Миллиметрон»

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Заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева сообщила, что радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть использован в проекте «Миллиметрон», который предусматривает запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории «Спектр-М».

«Для проекта «Миллиметрон» нам нужны как минимум три станции слежения. В качестве антенны станции слежения мы можем использовать евпаторийский телескоп РТ-70», — цитирует РИА Новости Лихачеву.

Она отметила, что также телескоп «можно будет использовать в виде наземной научной антенны для режима работы «Миллиметрона», называемого наземно-космический интерферометр, так как телескоп способен работать в миллиметровом диапазоне длин волн».

Она также сообщила, что антенна в Евпатории «будет особенно нужна в апреле-мае 2020 года, так как у «Спектра-РГ» будет такая орбита, что он будет вне зоны радиовидимости других антенн».

Ранее сообщалось, что космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, выведена на орбиту

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