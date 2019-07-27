В Японии частная ракета после запуска упала в море

Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию запуска.

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Отмечается, что в бортовом компьютере ракеты произошёл сбой. «Из-за обнаружения сбоя в бортовом компьютере двигатель автоматически выключился ранее запланированного, и ракета безопасно упала в море», — говорится в сообщении компании. Длина ракеты составляет 10 м, а её диаметр — 50 см. Запуск МОМО-4 изначально планировался на 20 июля, но был отменён по техническим причинам. Ранее в США перенесли испытание космического корабля SpaceX из-за возгорания верхней части корабля на первых секундах теста.