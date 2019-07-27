В Японии частная ракета после запуска упала в море
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Отмечается, что в бортовом компьютере ракеты произошёл сбой.
«Из-за обнаружения сбоя в бортовом компьютере двигатель автоматически выключился ранее запланированного, и ракета безопасно упала в море», — говорится в сообщении компании.
Длина ракеты составляет 10 м, а её диаметр — 50 см.
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