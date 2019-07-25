Космонавт Титов прокомментировал обложку Time о покорении Луны без флага России

Герой СССР, лётчик-космонавт Владимир Титов в беседе с Nation News прокомментировал обложку журнала Time о покорении Луны без флага России.

«На мой взгляд, то, что туда не включили Россию, это несправедливо. У нашей страны заложен большой потенциал, и если его использовать и подключить научные силы, то всё возможно», — заявил он.

Ранее РИА Новости сообщало, что дизайнеры Time повторили обложку номера 1968 года, на которой к Луне бегут советский космонавт и американский астронавт. В новом варианте есть американец, к которому добавили китайского соперника и астронавтов частных компаний SpaceX и Blue Origin.