Космическая лаборатория КНР «Тяньгун-2» успешно выведена с орбиты

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Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» была успешно выведена с орбиты и вернулась в атмосферу Земли.
Космическая лаборатория КНР «Тяньгун-2» успешно выведена с орбиты
  • © Роскосмос/Юрий Маленченко

Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на Китайское управление пилотируемой космонавтики (CMSEO).

«Китай совершил контролируемый вывод с орбиты орбитальной обитаемой космической лаборатории «Тяньгун-2», станция вернулась в атмосферу Земли 19 июля по пекинскому времени», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что часть обломков, не сгоревших в атмосфере, упала в определённой заранее безопасной зоне в южной части Тихого океана.

Ранее сообщалось, что лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля.

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