Космическая лаборатория КНР «Тяньгун-2» успешно выведена с орбиты
- © Роскосмос/Юрий Маленченко
Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на Китайское управление пилотируемой космонавтики (CMSEO).
«Китай совершил контролируемый вывод с орбиты орбитальной обитаемой космической лаборатории «Тяньгун-2», станция вернулась в атмосферу Земли 19 июля по пекинскому времени», — цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что часть обломков, не сгоревших в атмосфере, упала в определённой заранее безопасной зоне в южной части Тихого океана.
Ранее сообщалось, что лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля.