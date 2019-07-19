Космическая лаборатория КНР «Тяньгун-2» успешно выведена с орбиты

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» была успешно выведена с орбиты и вернулась в атмосферу Земли.

Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на Китайское управление пилотируемой космонавтики (CMSEO).

«Китай совершил контролируемый вывод с орбиты орбитальной обитаемой космической лаборатории «Тяньгун-2», станция вернулась в атмосферу Земли 19 июля по пекинскому времени», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что часть обломков, не сгоревших в атмосфере, упала в определённой заранее безопасной зоне в южной части Тихого океана.

Ранее сообщалось, что лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля.