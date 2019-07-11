Эксперт прокомментировал неудачный запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ

Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, начальник Центра наземных испытаний и экспериментальных исследований ОАО «Молния» Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей.

«В самой ракете на первой ступени несколько ракетных двигателей. Если один из двигателей не работает, то ракета начинает отклоняться в сторону. И дальше, возможно, система управления, когда понимает, что ракета очень сильно отклоняется, отключает двигатели, и ракета падает», — заявил он.

По его словам, это стандартная программа управления полётом.

Как предположил Тимошенко, взрыва не было, по всей вероятности, речь идёт о сбое в работе одного двигателя.

Ранее сообщалось, что спустя примерно две минуты после старта произошла серьёзная неполадка, которая привела к потере миссии.