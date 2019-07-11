Эксперт прокомментировал неудачный запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ
- © Arianespace
«В самой ракете на первой ступени несколько ракетных двигателей. Если один из двигателей не работает, то ракета начинает отклоняться в сторону. И дальше, возможно, система управления, когда понимает, что ракета очень сильно отклоняется, отключает двигатели, и ракета падает», — заявил он.
По его словам, это стандартная программа управления полётом.
Как предположил Тимошенко, взрыва не было, по всей вероятности, речь идёт о сбое в работе одного двигателя.
Ранее сообщалось, что спустя примерно две минуты после старта произошла серьёзная неполадка, которая привела к потере миссии.