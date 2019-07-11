Эксперт прокомментировал неудачный запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ

Короткая ссылка
Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, начальник Центра наземных испытаний и экспериментальных исследований ОАО «Молния» Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей.
Эксперт прокомментировал неудачный запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ
  • © Arianespace

«В самой ракете на первой ступени несколько ракетных двигателей. Если один из двигателей не работает, то ракета начинает отклоняться в сторону. И дальше, возможно, система управления, когда понимает, что ракета очень сильно отклоняется, отключает двигатели, и ракета падает», — заявил он.

По его словам, это стандартная программа управления полётом.

Как предположил Тимошенко, взрыва не было, по всей вероятности, речь идёт о сбое в работе одного двигателя.

Ранее сообщалось, что спустя примерно две минуты после старта произошла серьёзная неполадка, которая привела к потере миссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить