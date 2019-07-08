В Китае объявили о постройке марсохода для миссии на Марс в 2020 году
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Об этом сообщает Global Times.
Согласно плану экспедиция включает в себя полёт по орбите Марса, приземление на поверхность и её исследование.
Сообщается, что главная цель миссии — поиск признаков жизни на планете. Также в ходе миссии учёные попробуют выяснить, возможно ли в будущем сделать Марс пригодным для жизни людей.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей речи у мемориала Линкольна в Вашингтоне заявил, что скоро американский флаг будет установлен на Марсе.