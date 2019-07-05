Спутник «Метеор-М» выведен на орбиту

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Метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на целевую орбиту.
Спутник «Метеор-М» выведен на орбиту
  • РИА Новости

«Спутник «Метеор-М» выведен на орбиту 830 км», — сказал представитель «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.

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