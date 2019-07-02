В Москве нашли клад из монет XIX—XX веков

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В Костянском переулке в Москве нашли клад из монет XIX—XX веков, сообщает kp.ru.
В Москве нашли клад из монет XIX—XX веков
  • ©mos.ru

Как заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, это один из самых крупных кладов, найденных в столице за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается примерно в 1 млн рублей.

Предполагается, что хозяин монет спрятал их в подвале во времена революции или Гражданской войны, передаёт сайт «Москва 24».

Клад лежал в жестяной коробке, которая сохранилась фрагментарно. Её нашли при разборе подвала существовавшего ранее здания.

Как информирует портал мэра и правительства, работы в Костянском переулке продолжаются.

Ранее стало известно, что клад XV—XVI веков нашли во время благоустройства территории Музея имени Андрея Рублёва в Москве.

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