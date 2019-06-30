Астронавт NASA восхитился московским Музеем космонавтики

Короткая ссылка
Астронавт NASA Эндрю Морган восхитился Музеем космонавтики в Москве. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.
Астронавт NASA восхитился московским Музеем космонавтики
  • © Laika ac / wikipedia.org

«Один из самых крутых космических памятников-музеев, которые я посетил, — Мемориальный музей космонавтики в Москве. Мысленно настраиваюсь на полёт на Байконур, Казахстан, через несколько дней для карантина и последних приготовлений!» — рассказал Морган.

В феврале государственная комиссия утвердила программу полётов на Международную космическую станцию в 2019 году.

Отмечалось, что 6 июля на МКС отправится «Союз МС-13» с космонавтом «Роскосмоса» Александром Скворцовым, астронавтом ESA Лукой Пармитано и Эндрю Морганом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить