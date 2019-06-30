Астронавт NASA восхитился московским Музеем космонавтики

Астронавт NASA Эндрю Морган восхитился Музеем космонавтики в Москве. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

«Один из самых крутых космических памятников-музеев, которые я посетил, — Мемориальный музей космонавтики в Москве. Мысленно настраиваюсь на полёт на Байконур, Казахстан, через несколько дней для карантина и последних приготовлений!» — рассказал Морган.

One of the coolest space monument-museums I’ve visited: Memorial Museum of Cosmonautics in Moscow. Getting in the mindset to fly down to Baikonur, Kazakhstan in a few days for quarantine and final preparations! pic.twitter.com/yOlAi8oOdU — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) 30 июня 2019 г.

В феврале государственная комиссия утвердила программу полётов на Международную космическую станцию в 2019 году.

Отмечалось, что 6 июля на МКС отправится «Союз МС-13» с космонавтом «Роскосмоса» Александром Скворцовым, астронавтом ESA Лукой Пармитано и Эндрю Морганом.