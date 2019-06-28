NASA отправит Dragonfly для исследования спутника Сатурна

Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил о планах организации отправить космический аппарат Dragonfly для исследования крупнейшего спутника Сатурна — Титана.

Видео выступления Брайденстайна опубликовано на его странице в Twitter.

BIG NEWS: The next @NASASolarSystem mission is… #Dragonfly – a rotorcraft lander mission to Saturn’s largest moon Titan. This ocean world is the only moon in our solar system with a dense atmosphere & we’re so excited to see what Dragonfly discovers: https://t.co/whePqbuGBqpic.twitter.com/BQdMhSZfgP — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 27 июня 2019 г.

«Сегодня я с гордостью объявляю о том, что наша новая миссия по программе New Frontiers под названием Dragonfly будет исследовать крупнейший спутник Сатурна — Титан», — заявил Брайденстайн.

Он отметил, что «Dragonfly станет первым беспилотным посадочным модулем, который будет способен преодолеть расстояние в более чем 100 миль (160 км. — RT) в плотной атмосфере Титана».

По словам главы NASA, Титан «похож на раннюю Землю».

«Инструменты, которыми оборудован аппарат, позволят нам исследовать органические вещества, оценить пригодность для жизни и заняться поиском химических маркеров, свидетельствующих о существовании там жизни в прошлом или даже её присутствии в настоящее время», — добавил Брайденстайн.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, как Марс.