В разрушенной усадьбе под Тамбовом нашли останки философа Чичерина

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Археологическая экспедиция обнаружила в разрушенной усадьбе Караул в Тамбовской области останки известного русского философа, одного из основоположников конституционного права России Бориса Чичерина.
В разрушенной усадьбе под Тамбовом нашли останки философа Чичерина
  • ©Jan Woitas
  • globallookpress.com

После революции 1917 года усадьба, где располагается некрополь семьи Чичериных, была разграблена. Усадебный дом сгорел в 1996 году, в настоящее время ведутся реставрационные работы.

«Поиски останков Чичериных велись по старым фотографиям некрополя. На одной из них изображено семь надгробных памятников. Мы обнаружили пока три склепа. Все они в ужасном состоянии, полуразрушенные, засыпанные мусором», — приводит Интерфакс слова руководителя экспедиции Сергея Андреева.

Он отметил, что в одном из массивных склепов найдены останки цинкового гроба, в котором хоронили Бориса Чичерина, а также останки скелета. 

Борис Чичерин — один из основоположников конституционного права России, философ, историк, публицист и педагог. В 1882 году он был избран московским городским головой. После возвращения в Караул, Чичерин занимался научной деятельностью. Борис Чичерн являлся дядей советского наркома иностранных дел Георгия Чичерина.

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