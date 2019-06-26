В разрушенной усадьбе под Тамбовом нашли останки философа Чичерина

Археологическая экспедиция обнаружила в разрушенной усадьбе Караул в Тамбовской области останки известного русского философа, одного из основоположников конституционного права России Бориса Чичерина.

После революции 1917 года усадьба, где располагается некрополь семьи Чичериных, была разграблена. Усадебный дом сгорел в 1996 году, в настоящее время ведутся реставрационные работы.

«Поиски останков Чичериных велись по старым фотографиям некрополя. На одной из них изображено семь надгробных памятников. Мы обнаружили пока три склепа. Все они в ужасном состоянии, полуразрушенные, засыпанные мусором», — приводит Интерфакс слова руководителя экспедиции Сергея Андреева.

Он отметил, что в одном из массивных склепов найдены останки цинкового гроба, в котором хоронили Бориса Чичерина, а также останки скелета.

Борис Чичерин — один из основоположников конституционного права России, философ, историк, публицист и педагог. В 1882 году он был избран московским городским головой. После возвращения в Караул, Чичерин занимался научной деятельностью. Борис Чичерн являлся дядей советского наркома иностранных дел Георгия Чичерина.