«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
- РИА Новости
Как отметили в корпорации, все бортовые системы и агрегаты ТПК отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полёта.
«Замечаний нет», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что резервный коллектор был подготовлен к использованию на случай необходимости, но уже после полного выполнения задач посадки экипажа.
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
25 июня в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат «Союза». Он доставил на Землю экипаж МКС, который провёл на орбите семь месяцев.