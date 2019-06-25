«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

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Информация о том, что космический корабль «Союз МС-11» перешёл на резервный коллектор, не соответствует действительности: посадка прошла штатно, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
  • РИА Новости

Как отметили в корпорации, все бортовые системы и агрегаты ТПК отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полёта.

«Замечаний нет», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что резервный коллектор был подготовлен к использованию на случай необходимости, но уже после полного выполнения задач посадки экипажа.

Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.

25 июня в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат «Союза». Он доставил на Землю экипаж МКС, который провёл на орбите семь месяцев.

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