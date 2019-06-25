Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома в США
- Reuters
Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.
Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся 25 июня в 09:30 мск.
Liftoff! pic.twitter.com/EZIbdSY5r2— SpaceX (@SpaceX) 25 июня 2019 г.
Как указывает агентство РИА Новости, ракета несёт на себе 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.
Уточняется, что вывести зонды необходимо на три различных орбиты.
В апреле компания SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса — Falcon Heavy. Она вывела на орбиту саудовский спутник.