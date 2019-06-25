Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома в США

Короткая ссылка
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками успешно стартовала с космодрома во Флориде.
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома в США
  • Reuters

Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся 25 июня в 09:30 мск.

Как указывает агентство РИА Новости, ракета несёт на себе 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.

Уточняется, что вывести зонды необходимо на три различных орбиты.

В апреле компания SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса — Falcon Heavy. Она вывела на орбиту саудовский спутник. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить