Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками успешно стартовала с космодрома во Флориде.

Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся 25 июня в 09:30 мск.

Как указывает агентство РИА Новости, ракета несёт на себе 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.

Уточняется, что вывести зонды необходимо на три различных орбиты.

В апреле компания SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса — Falcon Heavy. Она вывела на орбиту саудовский спутник.