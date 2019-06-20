Зоологи отловили гулявшего по Норильску белого медведя

Зоологи отловили белого медведя, который пришёл в Норильск с берега Карского моря несколько дней назад.

«Сейчас хищник находится на базе местной службы спасения. Как сообщил Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого Министерства экологии, это медведица, на вид около года, вес животного — около 200 кг», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.

Животное осматривают ветеринары.

В пятницу, 21 июня, медведя отправят в красноярский парк «Роев ручей», так как по состоянию здоровья её нельзя выпускать в дикую природу.

Ранее в мэрии прокомментировали ситуацию с белым медведем в Норильске.