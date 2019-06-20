Зоологи отловили гулявшего по Норильску белого медведя
- © Global Look Press
«Сейчас хищник находится на базе местной службы спасения. Как сообщил Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого Министерства экологии, это медведица, на вид около года, вес животного — около 200 кг», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.
Животное осматривают ветеринары.
В пятницу, 21 июня, медведя отправят в красноярский парк «Роев ручей», так как по состоянию здоровья её нельзя выпускать в дикую природу.
Ранее в мэрии прокомментировали ситуацию с белым медведем в Норильске.