Зоологи отловили гулявшего по Норильску белого медведя

Короткая ссылка
Зоологи отловили белого медведя, который пришёл в Норильск с берега Карского моря несколько дней назад.
Зоологи отловили гулявшего по Норильску белого медведя
  • © Global Look Press

«Сейчас хищник находится на базе местной службы спасения. Как сообщил Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого Министерства экологии, это медведица, на вид около года, вес животного — около 200 кг», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.

Животное осматривают ветеринары.

В пятницу, 21 июня, медведя отправят в красноярский парк «Роев ручей», так как по состоянию здоровья её нельзя выпускать в дикую природу.

Ранее в мэрии прокомментировали ситуацию с белым медведем в Норильске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить