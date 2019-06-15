В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

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Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) «Рубин» провело испытания подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ» в 2018 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчёт предприятия.

Отмечается, что в ходе испытаний подтвердились заложенные в изделие конструкторские решения.

Они также подтвердили правильность конструкторских решений, заложенных в комплекс, и основные принципы и алгоритмы его функционирования.

Ранее сообщалось, что в 2009 году по заказу Минобороны ЦКБ «Рубин» (Санкт-Петербург) дальневосточные учёные начали работы над усовершенствованием беспилотника, получившего впоследствии шифр 2Р52 («Клавесин-2Р-ПМ»).

Испытания аппарата начались в 2016 году. В мае 2018 года беспилотник был запущен на полигоне в Феодосии с опытного судна проекта 20360ОС «Виктор Чероков» разработки нижегородского КБ «Вымпел».

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