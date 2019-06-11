Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле

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Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Согласно спискам американской делегации, которая планирует принять участие в мероприятиях, связанных с пуском к МКС ТПК «Союз МС-13» с членами 61-й экспедиции на борту, делегацию NASA будет возглавлять Уильям Герстенмайер, заместитель Брайденстайна», — сообщили в российской госкорпорации.

В марте Брайденстайн тоже не приехал на космодром Байконур во время запуска «Союз МС-12» к МКС.

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